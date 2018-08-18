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السبت، 18 أغسطس 2018 06:43 م
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صور.. فتح نفقى السكة الحديد بمحطتى أسوان وكوم أمبو استعدادا لعيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 05:52 م
صور.. فتح نفقى السكة الحديد بمحطتى أسوان وكوم أمبو استعدادا لعيد الأضحى فتح نفقى السكة الحديد بمحطتى أسوان وكوم أمبو
أسوان ندى سليم
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تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، محطات السكك الحديدية بدءا من محطة أسوان ثم المرور على محطات دراو وكوم أمبو وكلابشة وإدفو ووصولاً لمحطة السباعية، بمسافة تصل لنحو 140 كم من أجل متابعة جاهزيتها لاستقبال الزائرين وضيوف المحافظة، موجها بضرورة انتظام حركة حجز التذاكر بين أسوان والمحافظات الأخرى لتلافى أى شكاوى من المواطنين فى هذا الصدد

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كما وجه حجازى، خلال جولته التفقدية اليوم السبت، بفتح نفقى السكك الحديدية بمحطتى أسوان وكوم أمبو من الجانبين لتخفيف التكدس بالصالة الرئيسية وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين والمسافرين، خاصة أن نفق محطة أسوان تم افتتاحه منذ 9 أشهر، كما تم الانتهاء من نفق محطة كوم أمبو بطول 70 مترا وبتكلفة وصلت لنحو 7.5 مليون جنيه. 

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وطالب المحافظ، مسئولى السكك الحديدية ورؤساء المدن بسرعة الانتهاء من إنشاء السور الرئيسى لمحطة كوم أمبو، وأيضاً متابعة أعمال النظافة العامة ودورات المياه لتكون هذه المحطات بمثابة واجهة جمالية وحضارية أمام المترددين عليها من أسوان وخارجها، فضلا عن القيام بإزالة الأكشاك والمحلات المخالفة على أسوار السكك الحديدية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات الأتربة والقمامة أولاً بأول تواكباً مع أعمال التجميل والإنارة بالمنطقة المحيطة بالمحطات فى الجانبين الشرقى والغربى.

 وفى نهاية جولته عقد حجازى على رصيف محطة السباعية اجتماع ميدانى مع المسئولين تم خلاله شرح نتائج المرور بالكامل، مؤكدا على ضرورة تنفيذ جميع التوجيهات والملاحظات التى تم رصدها بمحطات السكك الحديدية، وقبل نهاية الجولة تم فتح وتشغيل نفقى السكك الحديدية بمحطتى أسوان وكوم أمبو، تيسيرا على المواطنين.

يذكر أن تم تطوير 6 محطات هى دراو وكوم أمبو وكلابشة وسلوا وإدفو والسباعية والتى وصلت تكلفتهم لنحو 50 مليون جنيه وذلك من إجمالى 36 محطة على مستوى المحافظة ما بين محطات رئيسية ومركزية ومتوسطة وصغيرة.


 
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