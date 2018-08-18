صور.. "زراعة الأقصر" تعلن انطلاق حملات مكافحة مكثفة لمواجهة النمل الأبيض

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم السبت، تنفيذ حملة مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بمراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت، موضحاً أنه تم إجراء حملة المكافحة فى 40 منزلا بعزبة الرشاوين بالرزيقات بحرى بمركز أرمنت، و16 منزلا فى نجع العرب بحاجر الديموقراط بمركز أرمنت، و9 منازل بقرية الحميدات التابعة لمركز إسنا، و10 منازل بقرية منشية النوبة بمركز الطود، و6 منازل بحاجر الأقالتة التابع لمركز القرنة.

وأكد وكيل الزراعة، أنه جار استمرار عمليات المكافحة والتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، للقضاء عليها أولاً بأول حال ورود أية بلاغات من الأهالى بالمنازل المختلفة.

وفى سياق متصل، قام المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، جنوب الأقصر بتفقد عدد من المنازل المصابة بحشرة النمل الأبيض بقرية الحميدات للوقوف على حجم الخسائر ومتابعة الموقف.

تفقد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، المناطق الأربعة المصابة بحشرة النمل الأبيض وهى عزبة الرشاوين بالرزيقات بحرى، وقرية الديمقراط، والمحاميد قبلى، وقرية أبو دغار، موضحاً أنه تم رش الرشاوين بالكامل بمادة بيربيان من مشتقات الكلورو بيروفس، وهى المادة التى تقضى على حشرة النمل الأبيض، وجار العمل الآن بالديمقراط، حيث يتم حفر خندق بعمق 30 سم، بجوار الجدار المصاب ثم رش المادة بعد تخفيفها بإضافة 100 لتر ماء إلى كل 2 لتر بيربيان.

شارك فى الحملة المهندس خالد المنوفى وكيل وزارة الزراعة فى الأقصر، وادارة أرمنت الزراعية، وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشكلة انتشار حشرة "النمل الأبيض" بمنازل وقرى الأقصر، حيث وجه رئيس الوزراء بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمواجهتها.



المنازل المتضررة من اثار النمل الابيض بالاقصر



المنازل المتضررة من اثار النمل الابيض بالاقصر



المنازل المتضررة من اثار النمل الابيض بالاقصر



المنازل المتضررة من اثار النمل الابيض بالاقصر



المنازل المتضررة من اثار النمل الابيض بالاقصر (5)



المنازل المتضررة من اثار النمل الابيض بالاقصر (6)