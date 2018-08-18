صور .. رئيس مركز الخارجة يتفقد محطات المياه استعدادا للعيد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى المهندس المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية لعدد من محطات المياه، تفقد فيها سير العمل بمحطات المياه، برفقة أحمد شعبان رئيس الشبكة، وأحمد حسب الله رئيس قسم صيانة محطات المياه، ووجه بتشغيل المحطات اعتبارا من غدا الأحد حتى الساعه الحادية عشر مساءا، للوفاء بمتطلبات المواطنين قبل عيد الاضحى المبارك .

وقال الطماوى فى بيان له، أنه تم الانتهاء من إصلاح عطل مياه خط 16 بوصة 400 ملى بالمنطقة الصناعية، وذلك بمعرفة طاقم إصلاح أعطال شبكات مياة الشرب، كما تم صيانة وإصلاح لبئر محطة مياه المروة، وذلك عن طريق رفع وأنزال طلمبة الأعماق الغاطسة وعمل الصيانة اللازمة لها بمعرفة طاقم إصلاح وصيانة أعطال الأبار.

وأضاف الطماوى، أن قسم الإنارة انتهى أيضاً من أعمال خلع كشافات الإنارة عالية الطاقة، وإستبدالها بكشافات (ليد) موفرة للطاقة، وتنفيذاً للبرنامج الزمنى المعلن عنه سابقاً فقد تم الانتهاء اليوم من تركيب 870 كشاف ليد، وذلك بأحياء "البرى بجميع شوارعه ـ حى عين الشيخ بجميع شوارعه ـ حى المجاهدين بجميع شوارعه ـ منطقة البلد القديمه بأكملها ـ منطقة عين الدار بأكملها ـ حى السبط الشرقى حتى شارع طلعت ضرغام" وذلك بمعرفة العاملين بقسم الإنارة



جانب من الجولة



اثناء تفقد المحطات



المرور على وحدات التشغيل



رئيس مركز الخارخة وفريق العمل



توجيهات بتشغيل المحطات لفترة متأخرة ايام العيد



اثناء الجولة



مرور رئيس المركز على المحطات



متابعة وحدات التنقية