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صور.. رئيس بعثة الحج يطمئن على أوضاع الحجاج المصريين المرضى بالمستشفيات السعودية

السبت، 18 أغسطس 2018 01:11 م
صور.. رئيس بعثة الحج يطمئن على أوضاع الحجاج المصريين المرضى بالمستشفيات السعودية المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
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زار المستشار عمر مروان رئيس البعثة الرسمية للحجاج، اليوم السبت، الحجاج المصريين من المرضي والمتواجدون فى المستشفيات السعودية. 
 
 
وحرص "مروان" على زيارة المرضى المصريين من الحجاج والذين يتواجدون فى المستشفيات السعودية، للإطمئنان على أوضاعهم الصحيّة، واحتياجاتهم.
  
 
 
جدير بالذكر، أن المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، قال فى تصريحات صحفية أمس إن 57 ألف حاج مصرى ترددوا على عيادات البعثة الطبية بالأراضى المقدسة، حيث تم إجراء97 جلسة غسيل كلوى لـ26 حاجا، ويوجد 54 حاجا مريضاً محجوزين بالمستشفيات.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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