صور.. رئيس بعثة الحج يحث كبار السن بالتوكيل فى رمى الجمرات لتفادى الزحام

مكة المكرمة - محمود عبد الراضى - تصوير خالد مشعل

قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، إنه سيتم الدفع بواعظات لتوعية السيدات من الحجاج خلال العام المقبل.

وأضاف رئيس بعثة الحج المصرية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على علماء الدين بضرورة التحدث مع الحجاج لشرح مناسك الحج لهم، وتبصيرهم بأهمية الأخذ بالرخص، خاصة التوكيل في رمي الجمرات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التزاحم.

وأكد المستشار عمر مروان، أنه تم توفير وجبات غذائية لكافة الحجاج الذين أصيبوا باشتباه تسمم وعددهم 118، وجميعهم بخير الآن. وأضاف رئيس بعثة الحج المصرية ، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن عدد من الحجاج أحضروا كميات من اللحوم من القاهرة للأراضى المقدسة وتلفت منهم فى الطريق، وعقب تناولها أصيب اثنان من الحجاج بنزلة معوية، وتم ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة وإعدامها بإشراف بعثة الصحة قبل تناولها.







































