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صور.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على جبل النور شمال شرق المسجد الحرام

السبت، 18 أغسطس 2018 06:53 م
صور.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على جبل النور شمال شرق المسجد الحرام حجاج بيت الله الحرام
(رويترز)
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توافد العديد من الحجاج من شتى بقاع العالم إلى جبل النور شمال شرق المسجد الحرام اليوم السبت،، والذى يطل على طريق العدل وسمى بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه، حيث كان النبى محمد صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة فى غار حراء.

 ووصل نحو مليونى حاج من شتى بقاع العالم إلى مكة وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء استعدادا لأداء فريضة الحج، والتى تبدأ شعائرها غدا الأحد.

وصول حجاج بيت الله الحرام
وصول حجاج بيت الله الحرام

وقال الحاج السورى هشام مصطفى (50 عاما)، وهو يتطلع إلى الكعبة الشريفة: "هذه أول مرة أرى الكعبة والمسجد الحرام، أفضل شعور فى حياتى الحج إلى بيت الله الحرام".

واستطاع مصطفى الانضمام إلى نحو مليونى مسلم، بينهم 1.68 مليون من خارج السعودية، يتوافدون على مكة من أجل الفريضة.

من جهته، أكد المواطن اليمنى نايف أحمد (37 عاما)، أنه اضطر لبيع قطعة أرض فى بلده من أجل الحج.

جانب من الحجاج
جانب من الحجاج

وقال: "بسبب الحرب الأسعار غالية جدا، لكن أشعر هنا بالراحة والطمأنينة.. أدعو الله أن تنتهى الحرب فى بلدى".

وتسعى المملكة عن طريق رعايتها لأقدس الأماكن فى الإسلام إلى تنظيم فريضة الحج بسلام، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركى إن "الوزارة اتخذت إجراءات لمواجهة أى تهديد أمنى من هجمات المتشددين إلى الاحتجاجات السياسية، لكن لم يتم رصد تهديدات بعينها".

وأضاف التركى: "أنظمتنا تمنع أى أعمال تخرج عن مناسك الحج وتمنع أى أعمال يمكن أن تؤثر على سلامة الحجاج أو تؤثر على أدائهم لمناسكهم".

تواجد الحجاج داخل الجبل
تواجد الحجاج داخل الجبل

ووظفت السعودية التكنولوجيا لإدارة تدفق ملايين الحجاج في المكان والوقت ذاتهما، ويشمل ذلك أساور إلكترونية تحدد هوية الحاج مرتبطة بنظام تحديد المواقع العالمى (جى.بى.إس)، بدأ استخدامها بعد وفاة المئات فى حادث تدافع عام 2015.

من جهته، قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن: "الآن هناك أجندة إلكترونية متكاملة لكل حاج أو معتمر، أيضا وفرنا تطبيقات بإمكان الحجاج استخدامها للإرشاد، لدينا أكبر أسطول للحافلات لنقل الحجاج، ما يزيد على 18 ألف حافلة جميعها مرتبطة بنظام تحكم يحدد مواقعها".

وأضاف، أن "القطار السريع الذى يربط بين مكة والمدينة اكتمل ويجرى اختباره الآن".

ويهدف المسؤولون فى السعودية إلى زيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليونا، والحجاج إلى 5 ملايين بحلول عام 2020 ويأملون فى مضاعفة عدد المعتمرين مجددا إلى 30 مليونا بحلول عام 2030.

جانب من تواجد الحجاج أعلى الجبل
جانب من تواجد الحجاج أعلى الجبل

 

حجاج بيت الله الحرام أعلى جبل النور
حجاج بيت الله الحرام أعلى جبل النور

 

جانب من الحجاج
جانب من الحجاج

 

جانب من حجاجا بيت الله الحرام
جانب من حجاج بيت الله الحرام

 


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