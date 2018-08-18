video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

السبت، 18 أغسطس 2018 07:09 ص
صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة توابيت لضحايا انهيار جسر فى ايطاليا
جنوة (أ ف ب)
إضافة تعليق

تنظم فى جنوى السبت، جنازة رسمية بحضور كبار المسئولين السياسيين الإيطاليين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر، الذى أودى بحياة 38 شخصا حسب حصيلة رسمية موقتة، وتحمل الحكومة الشركة المشغلة له مسؤوليته.

واختارت عائلات بعض الضحايا تنظيم جنازات خاصة لهم، مقاطعة بذلك مبادرة الحكومة. وذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن عائلات 17 قتيلا على الأقل فضلت عدم المشاركة فى مراسم التشييع الرسمية.

وبلغت الحصيلة الرسمية الموقتة لضحايا انهيار الجسر حتى الخميس 38 قتيلا، بينما ما زال عشرة جرحى يعالجون فى المستشفى، بينهم ستة فى حالة الخطر. وفى الوقت نفسه ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة أشخاص مفقودين قد يكونوا تحت أنقاض الجسر لعد أربعة أيام على الكارثة.

وفى قاعة كبيرة فى جنوى وتمهيدا للقداس على أوراح الضحايا، اصطفت توابيت 18 شخصا أحدها باللون الأبيض لطفل. وقد غطيت بالورود وتحمل صور أو أسماء القتلى.

وعبر اسقف جنوى انجيلو بانياسكو الذى سيترأس القداس السبت عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك فى مراسم جنازة الدولة".

وكان تم تشييع بعض الضحايا جرى الجمعة فى مدن إيطالية أخرى.، وفى يوم الحداد الوطنى على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التى تنير المبانى الرمزية فى روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دى تريفى وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 ت ج .

توابيت الضحايا
توابيت الضحايا

 

توابيت لجثامين الضحايا
توابيت لجثامين الضحايا

 

جنازة رسمية لضحايا انهيار الجسر
جنازة رسمية لضحايا انهيار الجسر

 

كبير الأساقفة فى إيطاليا يصافح ذوى الضحايا
كبير الأساقفة فى إيطاليا يصافح ذوى الضحايا

 

كبير الأساقفة
كبير الأساقفة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمال إنقاذ يتعاملون مع حريق وسط ركام جسر جنوة قبل يوم حداد

الرئيس الصينى يعزى إيطاليا فى ضحايا حادث انهيار جسر "جنوة"

جنازة رسمية

ضحايا انهيار الجسر

جنوة




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة