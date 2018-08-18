صور.. تعرف على خطة "المرور" لاستيعاب الكثافات خلال عيد اﻷضحى ومنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

عقد اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وبرفقته اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور اجتماع مع وكلاء إدارة المرور ومساعدى المدير للمناطق المختلفة، والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى، والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادى الطرق السريعة والمدن الساحلية خلال عيد اﻷضحى المبارك، وذلك لزيارة ذويهم.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة، بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت تلك الخطة على عدة محاور، منها نشر وتكثيف الخدمــــات المرورية ،وتفعيل دور خدمة الإغــــاثة لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث، بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على الطرق السريعة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية والتواجد المرورى الفعال وتسيير الحركة المرورية ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلى.

كما سيتم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت اشراف اللواء هشام عامر مدير ادارة البحث بالادارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف الى الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين تأتى تلك اﻹجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تأمين كافة الرحلات و تنظيم حركة السيارات خلال احتفالات العيد.