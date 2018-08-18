صور.. العالم هذا الصباح.. أسواق المواشى حول العالم تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. المكسيك تضبط 50 طن حشيش بمختبر سرى للتصنيع فى بلدة ألكوينكوى.. رئيس فنزويلا يرفع الحد الأدنى للأجور 34 ضعفاً

إعداد ــ محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز و أ.ف.ب)

أيام قليلة ويستقبل المسلمون حول العالم عيد الأضحى، والذى يعد من المناسبات المباركة، رغم اختلاف عادات الاحتفال من دولة إلى أخرى، إلا أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى تتشابه إلى حد كبير.

وفى المكسيك، تمكن المارينز المكسيكى، من ضبط 50 طنا من الحشيش فى بلدة ألكوينكوى، واستطاعت القوات اقتحام مختبر سرى لتصنيع المخدرات .

ومن المكسيك إلى فنزويلا، حيث أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفاً، من دون أن يوضح متى ستدخل حيّز التنفيذ، هذه الزيادة التى تشكّل أحد محاور برنامجه للنهوض الاقتصادي.

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أسواق المواشى حول العالم تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى

أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى حول العالم، والذى يعد من المناسبات المباركة، رغم اختلاف عادات الاحتفال من دولة إلى أخرى إلا أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى تتشابه إلى حد كبير.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية، استعدادات أسواق الماشية حول العالم لاستقبال الزبائن.

ويعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات لدى المسلمين تلك التى تجسد رمزية التضحية فهو مناسبة يتذكر فيها الإنسان قصة سيدنا إبراهيم الخليل الذى أوشك أن يذبح ابنه إسماعيل تلبية لطلب الله تعالى والذى افتداه بكبش عظيم ذبح لوجهه تعالى، لذا سمى عيد الأضحى لارتباطه بالأضحية.



احد تجار الماشية فى كشمير



استعدادات أسواق الماشية فى مصر



أسواق الماشية



أسوق الماشية فى أبيدجان



أسوق الماشية فى الهند



الماشية فى سوق أبيدجان



جانب من سوق الماشية فى أبيدجان



شابان يحملان كبشا فى أبيدجان



رجل يضع الأكل للمواشى



رجل يمسك أضحية



سوق الماشية فى أبيدجان



سوق الماشية فى الهند



سوق الماشية فى باكستان



سوق الماشية



سوق المواشى فى أبيدجان



سوق للماشية فى تركيا



سوق للماشية



معاينة جمل فى سوق المواشى



منفذ بيع اللحوم فى مصر

المكسيك تضبط 50 طن حشيش بمختبر سرى للتصنيع فى بلدة ألكوينكوى



تمكنت مشاة البحرية المكسيكية، من ضبط 50 طنا من المخدرات فى بلدة ألكوينكوى بالمكسيك، واستطاعت قوات المارينز المكسيكية اقتحام مختبر سرى لتصنيع المخدرات .

أعلنت قوات مشاة البحرية المكسيكية، اكتشافها معملا سريا للمخدرات فى الجبال الواقعة خارج عاصمة ولاية سينالوا حيث دمرت 50 طنا من مخدر الميثامفيتامين بحسب "رويترز" .

وقالت وزارة البحرية فى بيان، إن قوات مشاة البحرية عثرت على المختبر بعد أن أشارت معلومات مخابرات إلى أن أطنانا من المخدرات يجرى إنتاجها فى منطقة تبعد نحو 19 كيلومترا خارج كولياكان عاصمة الولاية.

وفى صور قدمتها الوزارة ظهر اثنان من جنود مشاة البحرية يرتديان ملابس عازلة وهما يفحصان عشرات من الصناديق البلاستيكية فى غابة جبلية.

وقال البيان إن المخدرات كانت مخبأة تحت الأرض فى منطقتين إلى جانب براميل المواد الكيماوية التى تستخدم فى إنتاج الميثامفيتامين. وقالت الوزارة إن المخدرات أحرقت فى الموقع بسبب صعوبة الوصول إلى ذلك الموقع النائي.

والمكسيك من أكبر موردى الميثامفيتامين للولايات المتحدة، كما أنها المصدر الرئيسى للهيروين. وتعد المكسيك أيضا الطريق الأساسى للكوكايين الذى يتم تهريبه للشمال.

وسينالوا هى مقر العصابة القوية التى كان يديرها سابقا خواكين "إيل تشابو" جوزمان الذى يواجه المحاكمة فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق من العام الجاري.



أدورات تستخدم لتصنيع المخدرات



رجال المارينز فى المكسيك



ضبط المخدرات بالمكسيك



عبوات مليئة بالمخدرات



لحظة ضبط المخدرات



مواد تصنيع المخدرات

رئيس فنزويلا يزيد الحد الأدنى للأجور 34 ضعفاً

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الجمعة زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفاً، من دون أن يوضح متى ستدخل حيّز التنفيذ، هذه الزيادة التى تشكّل أحد مداميك برنامجه للنهوض الاقتصادي.

وأوضح الرئيس الاشتراكى أن الراتب سيكون مجدولاً بحسب قيمة "البترو"، العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط والتى تعوّل عليها الحكومة للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات المالية التى تفرضها واشنطن على كراكاس، وبحسب مادورو، فإن سعر البترو الواحد يبلغ 60 دولاراً استنادا الى سعر برميل النفط الفنزويلي.

وقال الرئيس الفنزويلى فى خطاب متلفز "لقد حدّدت الحدّ الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وقاعدة الرواتب على أساس البترو المتوسط، أى 1800 بوليفار" العملة الجديدة "البوليفار السيادي" التى يبدأ التداول بها الاثنين وهى عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه خمسة أصفار.

ووفقاً لسعر البوليفار الحالى فإن الحدّ الأدنى للأجور سيرتفع من 5,2 مليون (أقل من دولار واحد وفقاً لسعر العملة الخضراء فى السوق السوداء) إلى 180 مليونا (حوالى 28 دولاراً).

وبهذه الزيادة البالغة نسبتها 3464% يكون الحد الأدنى للأجور قد خضع لخامس زيادة له هذا العام، وانهار الحدّ الأدنى للأجور، الذى لا يكفى حالياً لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخّم الجامح الذى قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام، وفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولى.



الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو



الرئيس الفنزويلى



مادورو



نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى

جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة



تنظم فى جنوة السبت، جنازة رسمية بحضور كبار المسئولين السياسيين الإيطاليين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر، الذى أودى بحياة 38 شخصا حسب حصيلة رسمية موقتة، وتحمل الحكومة الشركة المشغلة له مسئوليته.

واختارت عائلات بعض الضحايا تنظيم جنازات خاصة لهم، مقاطعة بذلك مبادرة الحكومة. وذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن عائلات 17 قتيلا على الأقل فضلت عدم المشاركة فى مراسم التشييع الرسمية.

وبلغت الحصيلة الرسمية الموقتة لضحايا انهيار الجسر حتى الخميس 38 قتيلا، بينما ما زال 10 جرحى يعالجون فى المستشفى، بينهم 6 فى حالة الخطر. وفى الوقت نفسه ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن 5 أشخاص مفقودين قد يكونوا تحت أنقاض الجسر.

وفى قاعة كبيرة فى جنوى وتمهيدا للقداس على أرواح الضحايا، اصطفت توابيت 18 شخصا أحدها باللون الأبيض لطفل. وقد غطيت بالورود وتحمل صور أو أسماء القتلى.

وعبر اسقف جنوة انجيلو بانياسكو الذى سيترأس القداس السبت عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك فى مراسم جنازة الدولة".

وكان تم تشييع بعض الضحايا جرى الجمعة فى مدن إيطالية أخرى، وفى يوم الحداد الوطنى على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التى تنير المبانى الرمزية فى روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دى تريفى وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 ت ج .



توابيت الضحايا



توابيت لجثامين الضحايا



جنازة رسمية لضحايا انهيار الجسر



كبير الأساقفة فى إيطاليا يصافح ذوى الضحايا