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السبت، 18 أغسطس 2018 06:58 ص
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صور.. الرئيس المكسيكى يدعو لإجراء استفتاء حول مشروع المطار الجديد

السبت، 18 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. الرئيس المكسيكى يدعو لإجراء استفتاء حول مشروع المطار الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى المنتخب
مكسيكو (أ ف ب)
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دعا الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة إلى إجراء استفتاء على مشروع بناء مطار جديد فى نيو مكسيكو، فى امتحان لعلاقته المتوتّرة أساساً مع قطاع الأعمال.

وأثار الرئيس اليسارى الذى سيتولى منصبه فى الأول من ديسمبر غضب رجال الأعمال الكبار عندما هاجم مشروع المطار الذى تبلغ تكلفته 15,8 مليار دولار وهدّد بوقفه.

وقال إن هذا المشروع عبارة عن "حفرة بلا قعر" يعشّش فيها الفساد، لكن رواد الأعمال يقولون إنّ البلاد بحاجة ماسّة لاستبدال المطار الحالى القديم والذى يعمل فوق طاقته.

وقال لوبيز أوبرادور فى مؤتمر صحافى إن "الخطة تهدف إلى تزويد الشعب المكسيكى بكل المعلومات المناسبة والصادقة والموضوعية، حتى نتمكّن جميعاً من اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة الهامة ذات المصلحة الوطنية".

وأشار إلى أن الاستفتاء سيجرى فى الأسبوع الأخير من أكتوبر، متعهّداً أن تكون النتيجة "ملزمة" بالنسبة إليه، وهذا التوقيت يحلّ قبل أكثر من شهر على استلامه منصبه، وقال إنه سيسلّم مقترحه رسمياً إلى الرئيس المنتهية ولايته إنريكى بينا-نييتو الإثنين "حتى يتمكّن أيضا من المشاركة والسماح للاستفتاء بأن يأخذ مجراه".

الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

 

الرئيس المكسيكى المنتخب
الرئيس المكسيكى المنتخب

 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى المنتخب
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى

 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

 

 


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