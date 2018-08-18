صور.. الداخلية تنظم قوافل سلع غذائية بالتنسيق مع التجار للقرى الأكثر احتياجا

كتبت : دينا الحسيني

تواصل مديريات الأمن التنسيق مع مسئولى وزارة التموين والغرف التجارية وكبار التجار والسلاسل التجارية الشهيرة، وذلك لتوجيه قوافل لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة داخل الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة واضطلاع كافة أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار.



قوافل سلع غذائية بالقري

وعقدت مديريات أمن المنوفية، الأقصر، المنيا، البحر الأحمر، عدة لقاءات مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار، حيث تم الاتفاق معهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، على تنظيم قوافل تجارية وإنشاء منافذ لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنطاق المحافظات المشار إليها، والتى لاقت إقبالاً واستحساناً من المواطنين لتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

قوافل غذائية باسعار مخفضه

ونسقت مديرية أمن الجيزة مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة ومنافذ بيع متنقلة بمناطق حدائق الأهرام – المنيب – أم المصريين – الجيزة – الطوابق – الوراق – شارع الوحدة – ميدان ليلة القدر، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

وتتوالى أجهزة الوزارة جهودها فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال القيام بالمبادرات الإيجابية، وضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة.