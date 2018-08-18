صور.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

تشهد العاصمة الإندونيسية جاكرتا افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، اليوم السبت"، حيث أنه من المقرر أن تستمر فعاليتها حتى يوم 2 سبتمبر.



أثناء افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

وكانت إندونيسيا قد فازت بشرف استضافة هذا الحدث، بعد اعتذار فيتنام عن عدم تنظيمه، فيما يتخلل الحفل، إلى جانب الألعاب النارية، العديد من الفقرات، بينها كلمة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي سيشرّف الحفل، إيذاناً بانطلاق الحدث رسمياً.



أحد الوفود المشاركة

ويشهد الحفل رفع علم المجلس الأولمبي الآسيوي وأعلام الدول المشاركة، وطابور العرض للرياضيين المشاركين في الحدث، وسيشهد كذلك عرض فقرات من التراث الإسلامي لإندونيسيا.



أحد فقرات الحفل



أحد مشاهد الاحتفال



الألعاب النارية تهيمن على المشهد فى افتتاح دورة الألعاب الآسيوية



الألعاب النارية



الوفد الإيرانى



الوفد البحرينى المشارك فى الدورة



الوفد الصينى



الوفد العراقى



الوفد الكمبودى



الوفد الهندى



جانب من الاحتفال



جزء من الاحتفال الذى تشهده جاكرتا



رياضيو هونج كونج المشاركين فى الدورة



علم أندونيسيا يتصدر المشهد بأحد الفقرات



مشاركون بالاحتفال



ملعب جيلورا يونج كارنو من الخارج



وفد الصين المشارك فى الدورة الآسيوية



وفد بنجلاديش



وفد سلطنة بروناى