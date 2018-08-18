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السبت، 18 أغسطس 2018 04:37 م
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صور.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا

السبت، 18 أغسطس 2018 03:25 م
صور.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا جانب من الاحتفال
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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تشهد العاصمة الإندونيسية جاكرتا افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، اليوم السبت"، حيث أنه من المقرر أن تستمر فعاليتها حتى يوم 2 سبتمبر.

أثناء افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
أثناء افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

وكانت إندونيسيا قد فازت بشرف استضافة هذا الحدث، بعد اعتذار فيتنام عن عدم تنظيمه، فيما يتخلل الحفل، إلى جانب الألعاب النارية، العديد من الفقرات، بينها كلمة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي سيشرّف الحفل، إيذاناً بانطلاق الحدث رسمياً.

أحد الوفود المشاركة
أحد الوفود المشاركة

ويشهد الحفل رفع علم المجلس الأولمبي الآسيوي وأعلام الدول المشاركة، وطابور العرض للرياضيين المشاركين في الحدث، وسيشهد كذلك عرض فقرات من التراث الإسلامي لإندونيسيا.

أحد فقرات الحفل
أحد فقرات الحفل
أحد مشاهد الاحتفال
أحد مشاهد الاحتفال
الألعاب النارية تهيمن على المشهد فى افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
الألعاب النارية تهيمن على المشهد فى افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
الألعاب النارية
الألعاب النارية
الوفد الإيرانى
الوفد الإيرانى
الوفد البحرينى المشارك فى الدورة
الوفد البحرينى المشارك فى الدورة
الوفد الصينى
الوفد الصينى
الوفد العراقى
الوفد العراقى
الوفد الكمبودى
الوفد الكمبودى
الوفد الهندى
الوفد الهندى
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جزء من الاحتفال الذى تشهده جاكرتا
جزء من الاحتفال الذى تشهده جاكرتا
رياضيو هونج كونج المشاركين فى الدورة
رياضيو هونج كونج المشاركين فى الدورة
علم أندونيسيا يتصدر المشهد بأحد الفقرات
علم أندونيسيا يتصدر المشهد بأحد الفقرات
مشاركون بالاحتفال
مشاركون بالاحتفال
ملعب جيلورا يونج كارنو من الخارج
ملعب جيلورا يونج كارنو من الخارج
وفد الصين المشارك فى الدورة الآسيوية
وفد الصين المشارك فى الدورة الآسيوية
وفد بنجلاديش
وفد بنجلاديش
وفد سلطنة بروناى
وفد سلطنة بروناى
وفد هونج كونج
وفد هونج كونج

 


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