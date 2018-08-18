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السبت، 18 أغسطس 2018 05:07 م
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صور.. إطلاق اسم الشهيد المسعف أحمد جمال على مدرسة بالتل الكبير فى الإسماعيلية

السبت، 18 أغسطس 2018 04:25 م
صور.. إطلاق اسم الشهيد المسعف أحمد جمال على مدرسة بالتل الكبير فى الإسماعيلية إطلاق اسم الشهيد المسعف أحمد جمال على مدرسة بالتل الكبير فى الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة أسرة الشهيد المسعف أحمد جمال، أحد العاملين بمرفق إسعاف الإسماعيلية، واستشهد فى شمال سيناء خلال إجلاء أحد المصابين فى اعتداء إرهابى على أحد الكمائن الأمنية، حيث تعرض خلال عمله للإصابة برصاصتين فى المخ ورصاصة فى الكتف، وثالثة فى الذراع اليمنى وشظية فى العين اليسرى وشظية فى الفك الأيسر، ظل على إثره في العناية المركزة بالمستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس تحت العلاج والملاحظة حتى وافته المنية ليلاقى ربه صباح يوم الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس الجارى.

وخلال اللقاء أعلن محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على اطلاق أسم الشهيد على مدرسة التل البلد الابتدائية. 

وكان الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية قد شيعوا جثمان الشهيد المسعف أحمد جمال، فى جنازة شعبية مهيبة بمركز ومدينة التل الكبير، وشارك في تشييع الجنازة العشرات من سيارات الإسعاف، وزملاء الشهيد الذين غطوا جثمانه بالزهور، وذلك فى حضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعماد يوسف، رئيس مركز ومدينة التل الكبير والمقدم محمد عبد الله، نائب المستشار العسكرى للمحافظة.

ومن جهته، أكد محافظ الإسماعيلية، أن الشهيد البطل الراحل هو شهيد الواجب وأن دمه ودماء جميع شهدائنا لم ولن تضيع هباءً، موضحًا  وأن مثل هذه الأحداث لن تزيدنا إلا اصرارًا على ملاحقة الإرهاب الأسود حتى يتم القضاء عليه تماما واقتلاعه من جذوره بفضل قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا.

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل أسرة الشهيد المسعف أحمد جمال أبن مدينة التل الكبير (1)
 

 


 
 
محافظ الإسماعيلية يستقبل أسرة الشهيد المسعف أحمد جمال أبن مدينة التل الكبير (3)
 

 


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