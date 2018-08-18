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السبت، 18 أغسطس 2018 04:35 م
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صحيفة كورية شمالية: ندعو ترامب للتحلى بالشجاعة على صعيد نزع السلاح النووى

السبت، 18 أغسطس 2018 04:34 م
صحيفة كورية شمالية: ندعو ترامب للتحلى بالشجاعة على صعيد نزع السلاح النووى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
سيول (أ ف ب)
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طلبت وسيلة إعلام كورية شمالية رسمية السبت، من دونالد ترامب اتخاذ "قرارات جريئة" لإحراز تقدم على صعيد نزع السلاح النووي، منتقدة المعارضين السياسيين للرئيس الأمريكى، المسؤولين عن "تعثر" الوضع، كما قالت.

وهنأت صحيفة "رودونج سينمون" الوطنية دونالد ترامب على محاولاته تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، معربة عن الأسف لاضطرار الرئيس الأمريكى لمواجهة "معارضين كثر".

وأضاف كاتب المقال أن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين يعرقلون جهود ترامب، وتحاول وسائل الإعلام تشويه سياسته، فيما "يتصرف" مستشاروه وإدارته "خلافا لتمنيات الرئيس" و"يشوهون الوقائع ويخفون عنه الحقيقة لإيقاعه فى الخطأ فى قراراته".

التقى الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يونيو خلال قمة استثنائية فى سنغافورة اتفقا خلالها على نزع السلاح النووى فى بيان لم يتضمن الكثير من التفاصيل.

وأحرز تقدم طفيف منذ ذلك الحين، اذ نددت كوريا الشمالية بطرق "رجل العصابات" ومطالب واشنطن "الأحادية" التى تنادى بالتفكيك "كامل يمكن التحقق منه ولا عودة عنه" للترسانة النووية لبيونج يانج.

 


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