شركة أوتوستراد الإيطالية تعلن عن خطة لتعويض ضحايا جسر جنوة المنهار

رويترز

قالت شركة أوتوستراد الإيطالية إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا فى جنوة اليوم السبت للإعلان عن المبادرات التى ستتخذها بعد انهيار جسر مسؤولة عن تشغيله.

وتدير أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية القطاع الذى يربط بين جنوة والحدود الفرنسية من الطريق إيه10. وظلت أساس عاصفة سياسية بعدما انهار قطاع طوله 200 متر من الجسر يوم الثلاثاء الماضى مما أودى بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا.

وقالت المجموعة إن رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذى سيعرضان مبادرات لدعم أسر الضحايا والمفقودين ومن اضطروا لإخلاء منازلهم وآخرين يسعون لدعم المرور فى المدينة فى أول ظهور علنى للشركة منذ الكارثة.

وقالت السلطات المحلية اليوم السبت إن عمال الإنقاذ عثروا على سيارة أخرى بين حطام الجسر المنهار فى المدينة الواقعة شمال إيطاليا.

وقال متحدثون باسم إدارة الإطفاء والإدارة المحلية فى جنوة إن السيارة التى وجدت أسفل كتل خرسانية "تطابق" سيارة يعتقد أنها كانت تقل عائلة من ثلاثة أفراد. لكن لم يذكر أى متحدث حصيلة جديدة للضحايا التى ظلت رسميا عند 38 قتيلا.