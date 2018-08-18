شاهد في دقيقة.. "كوفي عنان".. رجل السلام والقانون

إعداد – أحمد جمعة

أعلنت أسرة كوفى عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفاته صباح اليوم السبت بعد فترة قصيرة من المرض.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز محطان كوفي عنان رجل السلام والقانون.