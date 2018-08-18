شاهد في دقيقة.. "كوفي عنان".. رجل السلام والقانون

أعلنت أسرة كوفى عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفاته صباح اليوم السبت بعد فترة قصيرة من المرض.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز محطان كوفي عنان رجل السلام والقانون.
ولد كوفي عنان في غانا عام 1938 لعائلة ارستقراطية
تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 1997
كان له دورا بارزا في محاربة مرض الإيدز بالعالم
عارض غزو العراق وبرنامج إيران النووي
تعنت الحكومة والمعارضة السورية دفعه للاستقالة من منصبه كمبعوث للجامعة العربية إلى سوريا
حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2001
قاد تحالفا من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا
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