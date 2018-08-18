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شاهد في دقيقة.. "كوفي عنان".. رجل السلام والقانون

السبت، 18 أغسطس 2018 08:49 م
شاهد في دقيقة.. "كوفي عنان".. رجل السلام والقانون كوفي عنان
إعداد – أحمد جمعة
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أعلنت أسرة كوفى عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفاته صباح اليوم السبت بعد فترة قصيرة من المرض.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز محطان كوفي عنان رجل السلام والقانون.
 

ولد كوفي عنان في غانا عام 1938 لعائلة ارستقراطية


تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 1997 


كان له دورا بارزا في محاربة مرض الإيدز بالعالم


عارض غزو العراق وبرنامج إيران النووي


تعنت الحكومة والمعارضة السورية دفعه للاستقالة من منصبه كمبعوث للجامعة العربية إلى سوريا


حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2001


قاد تحالفا من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا 

 


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