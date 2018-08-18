شاهد.. خادم الحرمين الشريفين وولى عهده حجاجا منذ 19 عاما

كتب هيثم سلامة

كشفت "دارة الملك عبد العزيز" عن صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو فى عمر 14 عامًا، خلال أدائهما فريضة الحج فى بيت الله الحرام.

وأكدت دارة الملك عبد العزيز - التى أنشأت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية - أن الصورة التقطت فى عام 1999 ميلادياً، 1419 هجرياً، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث كانوا حجاجًا فى بيت الله الحرام، أى منذ 19 عامًا.



