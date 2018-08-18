سعر الريال السعودى اليوم السبت 18-8-2018

تعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..