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"ساجد جافيد" يستعد لحشد دعم حزب "المحافظين" للمنافسة على رئاسته

السبت، 18 أغسطس 2018 12:29 م
"ساجد جافيد" يستعد لحشد دعم حزب "المحافظين" للمنافسة على رئاسته ساجيد جافيد
كتبت رباب فتحى
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كشفت صحيفة "أى نيوز" أن وزير الداخلية البريطانى ساجد جافيد يعمل على توسيع نطاق الدعم له داخل حزب المحافظين فى إطار استعداده لمعركة على زعامة الحزب، حيث علمت الصحيفة البريطانية أن الانتخابات ستجرى فى غضون عام. 
 
 
وقال مقربون منه إنهم على يقين من أن جافيد سيحاول منافسة رئيسة الوزراء  تيريزا ماى على منصب رئيس الحزب لاسيما بعدما توليه منصب وزير الداخلية فى إبريل الماضى حيث ظهرت استقلاليته وسط حزب برلمانى يعج به الانقسام. 
 
 
وقال الأصدقاء إن جافيد على اتصال مع مجموعة واسعة من المحافظين لأنه يدرك الحاجة إلى كسب دعم من أعضاء البرلمان من جميع أقسام الحزب. ومن المتوقع أيضا أن يشرح نظرته السياسية في خطابه إلى الناشطين المحافظين في مؤتمر الحزب في أكتوبر المقبل.
 
 
 ويصر مؤيدوه على أن جافيد سيكون أفضل من بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والذى يطمح فى قيادة "المحافظين" ،  لتوحيد صف الحزب  حيث أن الأول "ليس متعصبا" و"عمليا أكثر من كونه إيديولوجيا". 
 
 
ويعتقد نوابٌ فى حزب المحافظين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى قد تتخلى عن رئاسة الحزب فى الصيف المقبل إذا نجحت فى مساعيها الرامية إلى ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون خسائر.
 
 
ورغم أن الانتقادات الموجهة إلى وزير الداخلية ساجيد جافيد تتمحور فى افتقاده إلى الكاريزما وأسلوبه الآلى وعدم وضوح الرؤية لديه، إلا أن بعض نواب مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين أعربوا عن تأييدهم التام له إذا ترشّح فى انتخابات الحزب لأنه يعلم ما يحتاجه أعضاء الحزب الذى وصفوه بأنه يحتاج إلى تغيير جذرى.

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