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السبت، 18 أغسطس 2018 03:41 م
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زراعة المنوفية تصرف 50 ألفا و336 طن يوريا و17908 أطنان نترات على المزارعين

السبت، 18 أغسطس 2018 03:14 م
زراعة المنوفية تصرف 50 ألفا و336 طن يوريا و17908 أطنان نترات على المزارعين اسمدة - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأن المديرية قامت بتوزيع 50 ألفا و336 طن يوريا و17 ألف و908 طن نترات علي المزارعين  بنطاق المحافظة.

كما صرح مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بأن أرصدة الأسمدة متوافرة بكافة الجميعات الزراعية والتي بلغت كمياتها 5 آلاف  و 151 طن يوريا وكذا ألفين و994 طن نترات وذلك حتي نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه يتم صرف الأسمدة وفق ضوابط  وتنفيذ قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

ومن جانبه أكد السكرتير العام حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي توفير كافة مستلزمات المزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة للنهوض بقطاع الزراعة، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عملية الزراعة للحصول علي أعلي إنتاجية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية في توزيع الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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