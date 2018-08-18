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رفع 100 طن تراكمات ومخلفات قمامة بمدينة البلينا بسوهاج

السبت، 18 أغسطس 2018 01:01 م
رفع 100 طن تراكمات ومخلفات قمامة بمدينة البلينا بسوهاج رفع القمامة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قامت بحملة برفع 100 طن من التراكمات ومخلفات القمامة بمنطقة ترعة أم الطبول بمدينة البلينا، فى إطار الخطة الموضوعة للاهتمام بالنظافة والمنظر الجمالى للقرى والمدن، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة بالسكان.

ومن جانبه، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، فى بيان إن الوحدة طبقا لتوجيهات الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج تم الدفع بعدد من اللوادر والسيارات، وتم رفع مائة طن من مخلفات تطهير ترعة ام الطبول ، كما تم رفع كميات من المخلفات والقمامة والتراكمات من المدينة والقرى استعدادا لعيد الاضحى المبارك ونقلها إلى المدفن الصحى بمعدات الحملة الميكانيكية والقلابات.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وان يتم رفع مخلفات تطهير الترع فورا وبالتنسيق مع مديرية الرى حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.

 

 

 


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