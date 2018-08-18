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السبت، 18 أغسطس 2018 05:04 م
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رئيس مدينة قليوب تتفقد المجازر قبل عيد الأضحى المبارك

السبت، 18 أغسطس 2018 04:59 م
رئيس مدينة قليوب تتفقد المجازر قبل عيد الأضحى المبارك أحد المجازر
القليوبية نيفين طه
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تفقدت اليوم السبت، الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب، المجازر للتأكد من الحالة الأمنية والصحية بهم، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشارت رئيس المدينة، إلى أن تلك الحملات مستمرة خلال أيام العيد للتأكد من سلامة اللحوم، وأنه سيتم فتح جميع المجازر بقليوب مجاناً أمام المواطنين.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، فتح المجازر المختلفة بالقليوبية طوال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتى يبلغ عددها 30 مجزرا، مجانا أمام المواطنين لذبح الأضاحى، والتأكد من سلامتها وعدم تحقيق أية أضرار للمواطنين عند تناولها.

وأكد عشماوى، أنه سيتم العمل خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك من الساعة السادسة صباحا وحتى آخر ضوء لليوم، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الوحدات المحلية المختلفة للمساهمة فى أعمال النظافة أمام تلك المجازر وعدم تراكم مخلفات الذبح ونقلها أول بأول إلى المقالب الخاصة.


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