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السبت، 18 أغسطس 2018 09:52 م
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رئيس شركة مياه الأقصر يبحث مع وكيل الأوقاف منع إلقاء مخلفات الأضاحي بالصرف الصحي

السبت، 18 أغسطس 2018 09:09 م
رئيس شركة مياه الأقصر يبحث مع وكيل الأوقاف منع إلقاء مخلفات الأضاحي بالصرف الصحي جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى
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التقى اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مدير مديرية الأوقاف الشيخ محمد صالح، اليوم السبت، لإصدار توجيهاتهم لأئمة المساجد بالمحافظة للتنويه ومناشدة المصلين أثناء خطبة عيد الأضحى بوضع مخلفات ذبح الأضاحى فى أكياس قمامة والتخلص منها فى الأماكن المخصصة لذلك وعدم إلقاء المخلفات فى الصرف الصحي مباشرة .
 
وكان رئيس شركة مياه الشرب، قد أصدر تعليماته اليوم إلى جميع إدارات الشركة مياه وصرف بالجاهزية التامة تحسباً لأى طارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وشدد على إدارات الصرف الصحي بمتابعة صيانة طلمبات الرفع والشبكات للتأكد من سلامتها وإستعدادها لمواجهة زيادة الإستهلاك أيام العيد.
 
كما طالبهم بمناشدة المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف حتى لا يؤدى ذلك لانسدادها، وطالب أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، المواطنين عدم إلقاء أى مخلفات قد تتسبب بإنسداد شبكات الصرف الصحي مما يفسد عليهم فرحة الإحتفال بالعيد.

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