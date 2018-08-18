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رئيس حى شبرا الخيمة :دعم منافذ بيع اللحوم البرازيلي والسوداني بأسعار مخفضة

السبت، 18 أغسطس 2018 05:17 م
رئيس حى شبرا الخيمة :دعم منافذ بيع اللحوم البرازيلي والسوداني بأسعار مخفضة لحمة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قال عبد الحميد ابو العزم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه تم رفع درجات الاستعداد وعمل التجهيزات اللازمة  لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس المدينة، في تصريحات صحفية له، أنه  تم التنسيق مع ادارات التموين والطب البيطرى ومباحث التموين لاحكام الرقابة على الاسواق.

مشدداً على  التعامل الفوري مع المخالفين ودعم منافذ بيع اللحوم البرازيلي والسوداني بالأسعار الرسمية المتاحة في متناول المواطنين  مناسبة .

وأكد رئيس المدينة،  على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة للتعامل الفوري مع أي شكوى أو مشكلة خاصة بقطاعات الصحة والصرف الصحي والمياه والكهرباء .

مشيرا إلى أنه تم التنبيه على مسؤولي  دور المساجد والكنائس في توعية المواطنين بالإقتصاد في إستخدام المياه خاصة في فترة الأجازات حتى لا تمثل عبء زائد على شبكات الصرف الصحي .

 

 


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