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السبت، 18 أغسطس 2018 03:00 م
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رئيس بعثة "الأوقاف" يجتمع بالدعاة لوضع خطة أيام الحج

السبت، 18 أغسطس 2018 02:42 م
رئيس بعثة "الأوقاف" يجتمع بالدعاة لوضع خطة أيام الحج اجتماع رئيس بعثة الأوقاف الدعوية بفندق أبراج مكة
كتب إسماعيل رفعت
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اجتمع الشيخ صبري ياسين، رئيس بعثة الأوقاف الدعوية المرافقة لبعثات الحج الرسمية، بالدعاة بعد تجمعهم بمكة المكرمة، لوضع الخطة الدعوية لأيام الحج الأكبر يومى عرفة والنحر وأيام التشريق.

 وأكد ياسين خلال الاجتماع، أن أيام الحج المقبل يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد فى خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم والتخفيف عنهم من مشقة الحج وضغوط السفر.

 

 حضر الاجتماع الشيخ أحمد عبد المؤمن رئيس بعثة الأوقاف الدعوية المرافقة لبعثة حج وزارة الداخلية ود. هشام عبد العزيز رئيس بعثة الأوقاف الدعوية المرافقة لبعثة حج وزارة السياحة د. محمد الشحات أبو ستيت رئيس بعثة الأوقاف الدعوية المرافقة لبعثة حج وزارة التضامن.

 

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