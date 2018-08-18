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خلال ساعات.. الحكم على زوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج بالتجمع الخامس

السبت، 18 أغسطس 2018 07:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على زوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج بالتجمع الخامس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت،  الحكم على زوجة وعشيقها،  لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى.

كانت المحكمة فى جلستها السابقة،  قد أحالت أوراق الزوجة وعشيقها لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

تعقد الجلسة بعضوية  المستشارين محمد عبد المنعم ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة إلي المتهم "محسن ج. ر."، عامل، تهمة قتل المجني عليه "أحمد م. ع."، بعلم المتهمة الثانية "هديل أ. ع."، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال حياة زوجها المجني عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، مستخدما المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وقصده فى محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارا ناريا أرداه قتيلا.

 

 


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