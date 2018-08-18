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"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

السبت، 18 أغسطس 2018 03:31 م
"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح محمد صلاح
كتب محمد رضا
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"نجوم موضة مش كورة بس"، هذا ما تعكسه صور لاعبى نادى ليفربول الإنجليزى خلال جلسات التصوير لعرض أزياء المحل التجارى الرسمى للنادى عبر موقعه الإلكترونى، حيث يخضع لاعبى الفريق إلى جلسات تصوير وهم يرتدون الأزياء الجديدة التى تتنوع ما بين تيشرتات وأحذية وقبعات "كاب" وحظاظات وغيرها من الإكسسوارات التى تحمل لمسات من لون تيشيرت أو شعار النادى الإنجليزى.

والنجم المصرى محمد صلاح، من بين أبرز نجوم ليفربول الذين يشاركون فى حملات الترويج لمنتجات المحل التجارى للنادى الإنجليزى، والذى ظهر منذ يومين فى صورة بنظرة جادة وهو يرتدى تيشيرت من المنتجات الجديدة دون التعليق بأى إشارات حول سبب تلك النظرة الحادة التى جعلت جمهوره ومتابعيه فى حيرة حولها.
 
نظرة حادة للنجم محمد صلاح
نظرة حادة للنجم محمد صلاح

وظهر النجم المصرى صلاح فى صورة جديدة بعدها وهو يضحك أثناء تحديد مقاساته من إحدى العاملات فى المتجر الرسمى للفريق الإنجليزى، والتى تفاعل معها أيضًا محبى الفرعون المصرى، وبدا صلاح فى الصورتين وكأنه يتعمد أن يداعب جمهوره ومحبيه حول العالم وأن يجعلهم فى حيرة من أمرهم.

ابتسامة محمد صلاح
ابتسامة محمد صلاح

وبعيدًا عن عالم الموضة الذى يشكل جزء من حياة لاعبى كرة القدم فى الوقت الحالى، فالنجم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطنى، يواصل استعداداته لمباراة الجولة الثانية من الدورى الانجليزى الممتاز، والمحدد لها الإثنين المقبل، أمام كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.

وخاض النجم المصرى تدريبات قوية مع فريقه ليفربول، استعدادا لمواجهة كريستال بالاس، بعد بدايته المذهلة أمام وست هام فى المباراة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز، وتسجيله الهدف الأول فى فوز الريدز برباعية نظيفة.

تكشيرة وضحكة محمد صلاح
تكشيرة وضحكة محمد صلاح

 

محمد صلاح خلال عرض أزياء ليفربول
محمد صلاح خلال عرض أزياء ليفربول

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