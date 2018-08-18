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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى حيازته لـ4 كيلو "فودو" بالقليوبية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:59 م
حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى حيازته لـ4 كيلو "فودو" بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قررت نيابة شبرا الخيمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه وبحوزته 4 كيلو فودو.

وكانت قد وردت معلومات سرية للرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد تردد عاطل من منطقة الشرابية بالقاهرة على منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم أول لترويج المخدرات.

وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهم يدعى "ع س م " 20 سنة عاطل، من الشرابية بالقاهرة، وأنه يتردد على دائرة القسم لتوزيع نبات الفودو المخدر بين الشباب قبل عيد الأضحى المبارك.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته 4 كيلو فودو وسلاح أبيض "سكين" ومبلغ مالى ألف جنيه،  واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه.

 


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