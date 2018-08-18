حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش قبل ترويجه فى العجوزة

كتب سليم على

قررت نيابة العجوزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الأولية، تمكن مباحث الجيزة من ضبط االمتهمين قبل ترويج المواد المخدرة على عملائهما بالعجوزة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

وأشارت التحقيقات، الى أن تحريات ضباط مباحث الجيزة توصلت إلى تورط "كريم.م" و"محمد.س" عاطلين، فى الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، ومعاونيه النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 55 جرام من مخدر الحشيش، و20 قرصا مخدرا، حيث اعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.