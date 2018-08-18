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حالة الطقس اليوم السبت 18/8/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 18/8/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

 

 
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية. 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
 

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً:
 
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام  بحدود 2-3 درجات مئوية.
 
 
وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة في أغلب المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.
 
 

في خليج العقبة:

 

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
 
 
ليلاً:
 
تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة، وتميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.
 

الطقس فى فلسطين 

 

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 
 
 

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