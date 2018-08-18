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السبت، 18 أغسطس 2018 10:55 م
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جنازة ضخمة لضحايا إنهيار كوبرى جنوة بإيطاليا

السبت، 18 أغسطس 2018 10:25 م
جنازة ضخمة لضحايا إنهيار كوبرى جنوة بإيطاليا انهيار كوبرى جنوة
روما (أ ش أ)
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شارك كبار الشخصيات السياسية الإيطالية اليوم فى تشييع جنازة ضحايا حادث إنهيار كوبرى جنوة الذى وقع مؤخرا وأسفر عن مصرع 42 شخصا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، الذى شارك فى مراسم الجنازة التى أقيمت تحت رعاية باناسكو كبير أساقفة جنوة ، وصف الحادث بأنه "مروع " ، مؤكدا أن الكارثة لم يقتصر أثرها على جنوة وحدها بل طالت ايطاليا بأسرها.

وأشار الراديو الى أن المشاركين فى الجنازة إنخرطوا فى عاصفة من التصفيق أثناء مرور رجال الانقاذ والدفاع المدنى أمام الجنازة التى حضرها أيضا رئيس الوزراء جوزيبى كونتى.

تجدر الاشارة الى أن الحكومة الإيطالية شكلت لجنة تحقيق فى أسباب هذا الحادث المأساوى الذى أثار جدلا على نطاق واسع داخل ايطاليا بشأن مدى سلامة المرافق الأساسية.

 


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