جمارك مطار مرسى علم تحبط تهريب أدوية بقيمة 123 ألف جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولى بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير جمارك مطار مرسى علم الدولى كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط سمول بلانت القادمة من دسلدوره اشتبه محمد رشدى مأمور الجمرك بالمطار فى الراكب م . ح مصرى الجنسية ويحمل بيده حقيبه هاند.

وبسؤاله عما يوجد بداخل الحقيبة أفاد أن بها بعض الأوراق الخاصة به، وبفحص الحقيبه تيين انها تحتوى على 155 علبة lasix 500 .mg وبكل علبة 4 أشرطة بكل منها 10 أقراص.

وبلغ قيمة التعويض 123269 جنيها، وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 290 لسنة 2018.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.