جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 546 ألف جنيه لخارج البلاد

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جاء ذلك بناء على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة جمرك مطار برج العرب الدولى وشرطة أمن الميناء بوجود أجسام معتمة ظهرت على شاشة جهاز الفحص بالأشعة X-RAY الخاصة بشرطة أمن الموانئ ضمن أمتعة الراكب "ر . ا . ا" مصرى المسافر إلى دبى على طائرة خطوط فلاى دبى رقم Fz-172، وبالعرض على الدكتور طارق صلاح الدين مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من خالد عبدالعزيز محمود النجار وعاصم صومع مأمورى الحركة ومستور أبوتلات ووليد عبدالرحمن رئيسى الوردية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء أو نقود أجنبية أو مصرية أكثر من المسموح به قانونا ويود الإقرار عنها فأجاب بالنفى، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 546 ألف جنيه بجيوب سرية أسفل حقائبة موضوعة داخل أظرف ورقية تم تجميعها ورصها على هيئة كشكول ملاصقة لبعضها البعض بطريقة احترافية.

وتم الضبط بحضور محمود عثمان ومحمد عثمان بالأمن الجمركى وهلال الغزالى مكافحة التهرب الجمركى، وقرر على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية والمكلف بمهام رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.