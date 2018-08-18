video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 546 ألف جنيه لخارج البلاد

السبت، 18 أغسطس 2018 11:17 ص
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 546 ألف جنيه لخارج البلاد المضبوطات
كتب ـ أحمد يعقوب ـ أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
 
جاء ذلك بناء على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة جمرك مطار برج العرب الدولى وشرطة أمن الميناء بوجود أجسام معتمة ظهرت على شاشة جهاز الفحص بالأشعة X-RAY الخاصة بشرطة أمن الموانئ ضمن أمتعة الراكب "ر . ا . ا" مصرى المسافر إلى دبى على طائرة خطوط فلاى دبى رقم Fz-172، وبالعرض على الدكتور طارق صلاح الدين مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من خالد عبدالعزيز محمود النجار وعاصم صومع مأمورى الحركة ومستور أبوتلات ووليد عبدالرحمن رئيسى الوردية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء أو نقود أجنبية أو مصرية أكثر من المسموح به قانونا ويود الإقرار عنها فأجاب بالنفى، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 546 ألف جنيه بجيوب سرية أسفل حقائبة موضوعة داخل أظرف ورقية تم تجميعها ورصها على هيئة كشكول ملاصقة لبعضها البعض بطريقة احترافية.
 
وتم الضبط بحضور محمود عثمان ومحمد عثمان بالأمن الجمركى وهلال الغزالى مكافحة التهرب الجمركى، وقرر على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية والمكلف بمهام رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 
received_732786677062464
 
 

received_2169786106601198
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جمارك الإسكندرية" تحبط محاولة تهريب منشطات جنسية مخالفة للقوانين

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مطار برج العرب




لا تفوتك
السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة