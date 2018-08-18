جامعة عين شمس تشكل لجنة لتجميل كوبرى العباسية ومترو الأنفاق

كتب محمود راغب

أصدر الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتورة نهى مصطفي عبد العزيز أستاذ الرسم بكلية التربية النوعية، وعمرو يحيي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية لتجميل أعمدة كوبري العباسية، وكذلك تجميل سور مترو الأنفاق بشارع أحمد لطفى السيد .

ويضم فريق العمل طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك فى إطار تنمية الوعى الفنى، الثقافى والبيئى للطلاب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وكذا اثراء حب الانتماء والوعى البيئى لدى الطلاب.

يأتى ذلك فى إطار دور جامعة عين شمس المتميز لخدمة المجتمع المحيط بها ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وضمن التعاون الوثيق والمثمر بين الجامعة ورئاسة حى الوايلى والمتمثلة فى مبادرة "معا لنرتقى".