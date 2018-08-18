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جامعة بنى سويف 30 سبمتبر آخر موعد للتقدم لدبلومات معهد الليزر بالجامعة

السبت، 18 أغسطس 2018 11:41 ص
جامعة بنى سويف 30 سبمتبر آخر موعد للتقدم لدبلومات معهد الليزر بالجامعة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الأحد 30 سبتمبر القادم آخر موعد للتقدم لدبلومات معهد أبحاث وتطبيقات الليزر .

 وأوضح منصور حسن فى بيان له اليوم، أن المعهد يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة وقادرة على تطوير علوم الليزر وتطبيقاتها المختلفة من خلال أحدث المعامل العالمية، ويتيح ست دبلومات في أبحاث وتطبيقات الليزر تتمثل في: تفاعل الليزر مع المواد، وأنظمة الليزر، وتطبيقات الليزر البيولوجية، وتطبيقات الليزر الطبيه، وتطبيقات الليزر في طب الفم والاسنان، وتصنيع ومعالجة المواد باستخدام الليزر.

وأشار حسن إلى أن الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية من كليات العلوم، والهندسة، والزراعة، والفنون التطبيقية، والتعليم الصناعي،والتمريض، والعلوم الصحية، والطب البيطري، والصيدلة،  أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات- يمكنهم التقدم للحصول على أي من هذه الدبلومات طبقا لتخصصاتهم.

 

 

 

 


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