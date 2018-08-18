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تموين أسيوط: توفير اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع التموين

السبت، 18 أغسطس 2018 07:30 ص
تموين أسيوط: توفير اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع التموين محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط
أسيوط - ضحا صالح
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قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مديرية التموين استعدت لعيد الأضحى بالتنسيق مع المحافظة، وتم التجهيز والاستعداد لعيد الأضحى بطرح كميات من اللحوم البلدية والمذبوحة واللحوم المجمدة، كذلك تم التنسيق جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة على طرح كمية من اللحوم الحية والمذبوحة بمحافظة أسيوط، وأيضاً تم طرح كمية من اللحوم البرازيلى بأسعار زهيدة لا يتعد سعر الكيلومنها 48 جنيها، وهى عبارة عن قطعة موزونة ومدون عليها الوزن والسعر والصلاحية.

وأضاف إسماعيل أيضا تم التنسيق مع اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط وبالاشتراك مع مدير مباحث التموين، بإعداد قوافل تجارية مجهزة بسلع غذائية ومجمدات بالتنسيق وبالاشتراك مع الشركة المصرية لتجارة الجملة سيتم تقديم كميات من اللحوم والدواجن من خلالها وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بتوفير30 سيارة فى نطاق المراكز والمدن مستمرة من اليوم وحتى آخر أيام العيد.

 

 

 

 

 

 

 


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