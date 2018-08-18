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تعليم الأقصر تحصل عى 7 جوائز فى مسابقات التربية المسرحية على مستوى الجمهورية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:41 م
تعليم الأقصر تحصل عى 7 جوائز فى مسابقات التربية المسرحية على مستوى الجمهورية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن نجاح طلاب الأقصر فى الحصول على 7 جوائز مختلفة على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية المسرحية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بإدارة التربية المسرحية بالمديرية، على أهمية الأنشطة التربوية فى خدمة العملية التعليمية.

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه حصل كل من "كريم بهاء الدين عبد المنعم" الطالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى فن الإلقاء، وحصلت "يارا أحمد إبراهيم" مدرسة التلميذة بمدرسة جزيرة الكيمان الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة إسنا على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى فن الإلقاء، وحصل توجيه التربية المسرحية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة تنمية القدرات المسرحية، والمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء، والمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة مسرح المناهج، والمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفنون المسرحية.


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