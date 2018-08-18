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تعرف على 20 قرارا لمحافظ الأقصر استعداداً لعيد الأضحى المبارك

السبت، 18 أغسطس 2018 06:56 ص
تعرف على 20 قرارا لمحافظ الأقصر استعداداً لعيد الأضحى المبارك محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، تكليفات مشددة لكافة رؤساء المدن ومديرو المديريات المختلفة قبيل بدء احتفالات عيد الأضحى المبارك المقرر له، الثلاثاء المقبل، وذلك لضمان خروج الاحتفالات وذبح الأضاحى بأفضل شكل يليق بمحافظة الأقصر أمام الجميع.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء، عدد من قرارات محافظ الأقصر للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتأمين احتفالات المواطنين:

1-              قدم محمد بدر محافظ الأقصر التهانى لأبناء الشعب الأقصر بقدوم عيد الفطر المبارك

2-              ناشد المحافظ الأهالى بالحذر وحماية أبناؤهم خلال العيد بعدم السباحة فى الترع ونهر النيل

3-              أمر المحافظ وكلاء الوزارات المعنية بضرورة إلغاء الإجازات والقيام بحملات مكثفة خلال الأيام المقبلة

4-              المحافظ طالب بحملات للتجميل والتنظيف بمختلف شوارع مصر

5-              طالب المحافظ من رؤساء المدن سرعة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات التي يتوافد عليها الأهالى بالعيد

6-              شارك فى خطة مع مديرية الأمن لتأمين صلاة العيد فى 49 مسجدا وساحة بالمحافظة

7-              أعلن محمد بدر رفع حالة الطوارئ بكافة المديريات

8-              كلف قيادات المحافظة ومديريات الصحة والتموين ومجالس المدن المختلفة بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز وغيرها

9-              أمر رئيس مدينة الأقصر بتجميل كورنيش النيل الجديد لاستقبال الوافدين إليه

10-         طالب بمراقبة المعابد الأثرية والفنادق ومداخلها ومخارجها بكاميرات المراقبة

11-         أمر بخروج حملات لمحلات بيع الفسيخ والمخللات التى يتوافد عليها المواطنين

12-         طالب مسئولى مديرية التموين بضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار

13-         أمر بمتابعة الأسواق لمنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية

14-         أمر وكيل التموين بالمرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز

15-         أمر محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة

16-         أكد المحافظ على ضرورة الذبح داخل المجازر

17-         قرر تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان المحافظة لمتابعة ومراقبة احتفالات العيد بمختلف أنحاء الأقصر

18-         غرفة العمليات ستنعقد على مدار أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

19-         غرفة العمليات تتابع توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة

20-         الغرفة ستتابع المواقف وسيارات النقل العام والسرفيس والإبلاغ عن أى مخالفات لتعريفة الركوب

 

 
 

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