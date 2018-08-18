video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على التهم الرئيسية للمتهمين بـ"كتائب الشريعة" بعد إحالة 3 منهم للمفتى

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
تعرف على التهم الرئيسية للمتهمين بـ"كتائب الشريعة" بعد إحالة 3 منهم للمفتى مشنقة - أرشيقية
كتيب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

بعد مرور 40 شهرًا على نظر محاكمة المتهمين بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قررت محكمة الدعوى إحالة 3 متهمين للمفتى، وتحديد جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم منها 3 تهم ستكون عقوبتها هى الأشد على المتهمين، وهى:

 

1 ـ تهمة القتل والشروع فى القتل

يواجه المتهمون فى القضية تهم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين بينهم مواطنين، وتصل عقوبة تهمة القتل العمد إلى الإعدام شنقًا، كما جاء بقانون العقوبات.

 

2 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص

فى 19 مايو 2015 نظرت المحكمة أولى جلسات فض الأحراز بالقضية وتنوعت الأحراز ما بين أسلحة نارية متنوعة وكتب تكفيرية، وقوائم بالاغتيالات، وملفات لطرق تصنيع الصواريخ، يواجه المتهمون تهمة حيازة أسلحة آلية وخرطوش، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

فيما وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما جاء فى القانون أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

3 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

دائمًا ما يواجه المتهمون المنضمون للكيانات الإرهابية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

15 جماعة إرهابية ولدت فى اعتصام الإخوان.. تمخض ميدان النهضة فخرج "أجناد مصر وكتائب أنصار الشريعة".. وعناصر خلية الظواهرى عسكروا فى رابعة.. وحسم ولواء الثورة ومجهولون والمقاومة الشعبية أبرز تشكيلاتهم

الحكم على تنظيم كتائب الشريعة

انصار الشريعة

محاكمة المتهمين باصار الشريعة

المستشار محمد شرين فهمى

الارهاب

جنايات القاهرة

محاكم مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة