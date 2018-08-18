تعرف على التهم الرئيسية للمتهمين بـ"كتائب الشريعة" بعد إحالة 3 منهم للمفتى

كتيب إيهاب المهندس

بعد مرور 40 شهرًا على نظر محاكمة المتهمين بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قررت محكمة الدعوى إحالة 3 متهمين للمفتى، وتحديد جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم منها 3 تهم ستكون عقوبتها هى الأشد على المتهمين، وهى:

1 ـ تهمة القتل والشروع فى القتل

يواجه المتهمون فى القضية تهم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين بينهم مواطنين، وتصل عقوبة تهمة القتل العمد إلى الإعدام شنقًا، كما جاء بقانون العقوبات.

2 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص

فى 19 مايو 2015 نظرت المحكمة أولى جلسات فض الأحراز بالقضية وتنوعت الأحراز ما بين أسلحة نارية متنوعة وكتب تكفيرية، وقوائم بالاغتيالات، وملفات لطرق تصنيع الصواريخ، يواجه المتهمون تهمة حيازة أسلحة آلية وخرطوش، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

فيما وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما جاء فى القانون أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

3 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

دائمًا ما يواجه المتهمون المنضمون للكيانات الإرهابية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.