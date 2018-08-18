تعرف على إستعدادات منطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه تم تكليف مديرى الإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة "الأقصر - القرنة - أرمنت - إسنا شرق - إسنا غرب" بالمتابعة الدائمة للمعاهد الأزهرية، والوقوف على جاهزية المعاهد للعام الدراسى الجديد 2018 /2019.

وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم فى بيان صحفى له، أنه وجه بتنفيذ حركة الندب لسد العجز ومناقشة المشكلات الخاصة بالطلاب والعاملين بالمعاهد، وتوفير احتياجات المعاهد من البنية الأساسية لها وتسليم الكتب، مشدداً على حرص المنطقة الأزهرية على إزالة جميع العقبات التى تعوق سير العملية التعليمية، حاثا المعلمين على ضرورة التأكيد من بداية العام الدراسى، ومن خلال الحصص على الانتماء وحب الوطن ورفع مكانة الأزهر وفعالياته فى المجتمع، للوصول إلى مستوى مرموق يليق بالتعليم الأزهرى، وشدد على جميع العاملين ببذل أقصى جهد، والعمل على النهوض ذاتياً لصالح العملية التعليمية .

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه جارى تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للمعلمين قبل العام الدراسى فى مختلف التخصصات لتنمية مهاراتهم وإكسابهم مزيد من الخبرات فى مجال عملهم، وذلك بمقر التدريب بقاعة الحاسب الآلى وقاعة الجودة بالمنطقة والإدارات.

ومن جانبه صرح خالد العربى مدير المكتب الفرعى لجودة التعليم، بأنه إلى جانب المعاهد التى تم اعتمادها للعام 2017/2018 وهى الشيخ الأمير، وفتيات الدير الإعدادى، وبنين كوم البعيرات، والحاجة فاطمة فتيات إعدادى ، تم الاستعداد للعام الدراسى الجديد بالعمل على تأهيل المعاهد للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعى، وسوف تتقدم المنطقة للهيئة لاعتماد 9 معاهد بمختلف المراحل التعليمية، "رياض أطفال وابتدائى وإعدادى وثانوى بنين وفتيات" .

ومن الجدير بالذكر أن معاهد المنطقة الأزهرية بالأقصر تتضمن 33 معهد رياض أطفال، ومعاهد المرحلة الإبتدائية 55 معهداً أمَّا معاهد المرحلة الإعدادية فعددها 69 معهدا بنين وفتيات وفى المرحلة الثانوية عدد المعاهد 52 معهدا بنين وفتيات، و5 معاهد قراءات بنين وفتيات .