تعرف على إرشادات مستخدمى قطار المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.. فيديوجراف

كتب محمد تهامى زكى

حددت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فى فيديوجراف، مجموعة من الإرشادات لمستخدمى قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج هذا العام خلال أداء المناسك، ومشروع قطار المشاعر انطلقت أولى رحلاته عام 1431 هجرية، ليربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى فى منطقة الجمرات، مرورا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو متراً فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.

وجاءت إرشادات استخدام قطار المشاعر للتنقل خلال أداء المناسك، كالتالى:

- التقيد بعدم حمل الأمتعة داخل القطار.

- يمنع الافتراش بالمحطات.

- الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية لتفويج الحجاج الى محطات القطار. - اتباع تعليمات المرشد والمراقب ورجال الأمن.



التقيد بعدم حمل الأمتعة داخل القطار

يمنع الافتراش بالمحطات

الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية