video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على آدم.. أول حاج فى تاريخ دولة "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية

السبت، 18 أغسطس 2018 05:20 م
تعرف على آدم.. أول حاج فى تاريخ دولة "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية الحاج آدم
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

فى دولة لا يُعرف عنها الكثير أين يقع موقعها الجغرافى، ولا أى قارة تتبع، جاء الحاج آدم للعام الثانى، منفردا فى رحلة طويلة ليؤدى مناسك الحج فى المشاعر المقدسة بالأراضى السعودية، ليدخل التاريخ كأول حاج من جمهورية "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية.

 

 

وروى الحاج آدم، رحلة وصوله إلى مكة المكرمة، "مررت بأول محطة فى لشبونة ثم إلى اسطنبول ومن اسطنبول إلى جدة، فى رحلة استغرقت 13 ساعة"، مضيفا "قبل رحلتى للأراضى المقدسة وجهت كلمة توضيح للطلاب وأوصيتهم بالدراسة، وقلت لهم (إن شاء الله ستحجون فى الأعوام القادمة)".

وكشف الحاج آدم، أن جمهورية "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية، هى جزيرتان تقعان فى المحيط الأطلسى، ويبلغ عدد سكانها من المسلمين 200 نسمة تقريبا، وأنه أول حاج من هذه الدولة يذهب للأراضى المقدسة السنة الماضية والعام الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على إرشادات مستخدمى قطار المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.. فيديوجراف

فريق من البعثة الطبية للحج يتفقد سير العمل بعيادات المدينة المنورة

نصائح للوقاية من الأمراض المعدية خلال الحج.. تعرف عليها

الحاج ادم

الحج

الاراضى المقدسة

مناسك الحج

السعودية

جبل عرفات

المحيط الاطلسى

جمهورية ساوتومى وبرينسيب الديمقراطية

ساوتومى وبرينسيب




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة