تعرف على آدم.. أول حاج فى تاريخ دولة "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية

كتب محمد تهامى زكى

فى دولة لا يُعرف عنها الكثير أين يقع موقعها الجغرافى، ولا أى قارة تتبع، جاء الحاج آدم للعام الثانى، منفردا فى رحلة طويلة ليؤدى مناسك الحج فى المشاعر المقدسة بالأراضى السعودية، ليدخل التاريخ كأول حاج من جمهورية "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية.

الحاج الوحيد من جمهورية ساوتامي وبرينسيبي.. لقاء مع الحاج آدم. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/iu6DJr6nXT — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وروى الحاج آدم، رحلة وصوله إلى مكة المكرمة، "مررت بأول محطة فى لشبونة ثم إلى اسطنبول ومن اسطنبول إلى جدة، فى رحلة استغرقت 13 ساعة"، مضيفا "قبل رحلتى للأراضى المقدسة وجهت كلمة توضيح للطلاب وأوصيتهم بالدراسة، وقلت لهم (إن شاء الله ستحجون فى الأعوام القادمة)".

وكشف الحاج آدم، أن جمهورية "ساوتومى وبرينسيب" الديمقراطية، هى جزيرتان تقعان فى المحيط الأطلسى، ويبلغ عدد سكانها من المسلمين 200 نسمة تقريبا، وأنه أول حاج من هذه الدولة يذهب للأراضى المقدسة السنة الماضية والعام الحالى.