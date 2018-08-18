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تضامن المنوفية تصرف 45.5 ألف جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:52 م
تضامن المنوفية تصرف 45.5 ألف جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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صرحت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية، عن صرف 45 ألفا و500 جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية علي نطاق محافظة المنوفية ضمن فعاليات مبادرة الحماية والرعاية والتنمية المتكاملة لمرضي الأمراض المستعصية وأسرهم، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية .

وأعلنت وكيل وزارة الشئون الإجتماعية أنه بلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات المالية 124 أسرة من أصحاب الأمراض المستعصية علي مستوي المحافظة، كما أشارت النادري إلي أنه من المستهدف أن تشمل المبادرة جميع مستشفيات المحافظة لتوفير نفقات العلاج للمرضي والتخفيف من معانتهم وألآمهم.

ومن جانبه ثمن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، مثل هذه المبادرات والتي تهدف إلي توفير نفقات العلاج للمرضى وتخفيف العبء ومعاناة المرضي وأسرهم، فضلا عن تعزيز متطلبات الرعاية الصحية المتكاملة، متمنيا الشفاء العاجل للمرضي ودوام الصحة والعافية .

 

 

 

 


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