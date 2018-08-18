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تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أعلن النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقارى، للتيسير على المواطنين فى العمل، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل، وضخ استثمارات للدولة، وأنه سيتقدم به فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

 

وأوضح البطيخى، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون قائم على السماح للجهات الخاصة بإنشاء مكاتب شهر عقارى يتم من خلالها أيضًا السماح بإضافة صحة التوقيع، على أن يتم توفير الخدمه بمقابل، وذلك سيسهل الإجراءات والوقت، مؤكدًا أن هناك العديد من المواطنين معنيين بهذا الأمر، وبالموافقة على مشروع القانون سيتم تخفيف الضغط عن المحاكم بشكل كبير.

 

وفيما يخص من المسموح لهم بتقديم الخدمة، وما عقاب المتجاوز خاصة أن مكاتب الشهر العقارى تؤدى خدمات فى غاية الخطورة تستوجب الدقة والأمانة، أكد البطيخى، معد مشروع القانون، أن وزارة العدل هى المنوط بها وضع اللائحة التنفيذية والتى من خلالها سيتم وضع شروط الجهات المسموح لها تقديم الخدمة والعاملين بهذه المكاتب والقسم الذى يؤدونه، والعقاب للمتجاوزين، والذى لابد أن يصل للسجن المشدد وغلق المكتب مباشرة، وذلك حتى لا يكون هناك تلاعب بالأختام والأوراق الرسمية للمواطنين، مؤكدًا أن مشروع القانون قابل للطرح والزيادة وهذه تعتبر اللبنة الأولى والفكرة، والتى من الممكن أن يتم إعادة بلورتها وصياغتها بالمضمون نفسه ولكن فى صياغة صارمة.


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