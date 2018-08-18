ترامب يلغى استعراضا عسكريا أمام البيت الأبيض بسبب ارتفاع التكلفة

كتبت: إنجى مجدى

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، استعراضا عسكريا ضخما، كان من المفترض إقامته أمام البيت الأبيض فى واشنطن، فى التاسع من نوفمبر المقبل، بسبب ارتفاع التكلفة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، السبت، فإن الرئيس الأمريكى ألقى باللوم على المسئولين المحليين فى واشنطن لتضخيم تكلفة الاستعراض. وغرد ترامب على حسابه بموقع تويتر قائلا "ربما نقيم شيئا العام المقبل فى العاصمة عندما تكون التكلفة أقل.. الآن يمكننا شراء المزيد من المقاتلات النفاثة!".

وأعرب العديد من مسؤولى الإدارة الأمريكية عن صمتهم بعد أن اطلعوا على تقديرات البنتاجون التى بلغت 92 مليون دولار لدفع القوات والطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة وغيرها من المعدات العسكرية التى سيتم الدفع بها لإشباع حلم الرئيس بعرض القوة الأمريكية.

كان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس نفى هذه التقديرات، غير أن أثنين من مسئولى البنتاجون قالوا إن جون كيلى، كبير موظفى البيت الأبيض، قام عقب التقارير الواردة بشأن التكلفة العالية المتوقعة، بتوجيه أوامر لوزارة الدفاع، مساء الخميس، بإصدار بيان يفيد بتأجيل الأستعراض العسكرى إلى عام 2019.