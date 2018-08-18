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السبت، 18 أغسطس 2018 12:24 ص
خالد صلاح
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ترامب يتهم تركيا بتلفيق تهمة التجسس إلى القس الأمريكى

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
ترامب يتهم تركيا بتلفيق تهمة التجسس إلى القس الأمريكى ترامب وأردوغان
أ ش أ
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اتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، تركيا بتلفيق تهمة التجسس لأندرو برانسون للقس الأمريكى المحتجز هناك منذ عام 2016
 
وقال "ترامب" ردا على أسئلة الصحفيين بواشنطن قبيل توجهه إلى ولاية نيوجرسى، إن إدارته لن تقف مكتوفة الأيدى حيال تصرفات تركيا التى وصفها بالسيئة.
 
وأضاف أن أمريكا لديها مشاكلات مع تركيا منذ أمد طويل، ولم يتصرفوا كأصدقاء، لديهم رجل مسيحى رائع، يدعى القس برانسون، لقد لفقوا تهمة التجسس له، على الرغم من أنه ليس جاسوسا، والأمر لم ينته وعليكم ترقب ما سيحدث.
 
ورفض ترامب المحاكمة التى يخضع لها القس برانسون فى تركيا، وقال إنه كان ينبغى إعادته إلى الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
 
من ناحية أخرى أعرب ترامب عن ارتياحه للوضع الاقتصادي فى الولايات المتحدة، وقال إن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على الجمهوريين فى الانتخابات النصفية القادمة.
 
وأضاف أن الاقتصاد فى أحسن حالاته، وأنه سعيد جدا بذلك وبالأرقام التى تظهر، حيث يعتقد أن أمريكا فى انتخابات نوفمبر القادم ستكون فى وضع جيد، واعتبره وضع جيد جدا.

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