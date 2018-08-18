تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم السبت 29 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفينة وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه على الأرصفة، وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.