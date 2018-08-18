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تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 18 أغسطس 2018 03:58 م
تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم السبت 29 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفينة وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن  أخرى.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه على الأرصفة، وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

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تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

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