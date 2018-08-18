تخصيص أرض لإقامة محطة صرف بـ"الفرايحة" و إزالة 69 حالة تعدى بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة بمساحة 381 م2 بحوض الخليفة زمام ناحية الفرايحة، مركز أولاد صقر بالمجان ،لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى "لإقامة محطة رفع صرف صحى" عليها وفقا للحدود والأبعاد، كذلك تنفيذ 69 قرار إزالة حالة تعدى على أراضى زراعية و أملاك الدولة بعدد من مراكز المحافظة.

و ذكر بيان، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قامت بتنفيذ قرارات إزالة 20 تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية "العصلوجى - بنى عامر– شيبة النكارية" على مساحة 4190 م2 عبارة عن أسوار بالدبش الأبيض وقواعد خرسانية وردم حفر فى المهد وتم إزالة حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 300 متر.

وفى مدينة القنايات بإزالة حفر مخالفة على الأرض الزراعية على مساحة 75 م2 بعزبة أبو فرج وتم ردم الحفر ومساواتها حتى منسوب سطح الارض و بلبيس نفذت 25 قرار إزالة بنطاق الوحدة المحلية "غيتة – كفر أيوب – كفر ابراهيم – العدلية" على مساحة 4326 م2 ،الإبراهيمية نفذت إزالة حالتين على مساحة 35 2 م2 وتم إزالة المخالفة فى المهد ،كما قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح 9 حالات بسنهوا، وههيا 4 حالات تعدى تابعة للوحدة المحلية المحمودية ، الزرزمون، كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من إزالة مقابر تم بناءها بالمخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 6 أسهم، مشتول السوق بتنفيذ قرار إزالة لحالة تعدى تابعة للوحدة المحلية دهشما، فاقوس إزالة 7 حالات تعدى تابعه للوحدة المحلية للنوافعة.