video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص أرض لإقامة محطة صرف بـ"الفرايحة" و إزالة 69 حالة تعدى بالشرقية

السبت، 18 أغسطس 2018 11:50 ص
تخصيص أرض لإقامة محطة صرف بـ"الفرايحة" و إزالة 69 حالة تعدى بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة بمساحة 381 م2 بحوض الخليفة زمام ناحية الفرايحة، مركز أولاد صقر بالمجان ،لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى "لإقامة محطة رفع صرف صحى" عليها وفقا للحدود والأبعاد، كذلك تنفيذ 69 قرار إزالة حالة تعدى على أراضى زراعية و أملاك الدولة بعدد من مراكز المحافظة.

و ذكر بيان، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قامت بتنفيذ قرارات إزالة 20 تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية "العصلوجى - بنى عامر– شيبة النكارية" على مساحة 4190 م2 عبارة عن أسوار بالدبش الأبيض وقواعد خرسانية وردم حفر فى المهد وتم إزالة حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 300 متر.

وفى مدينة القنايات بإزالة حفر مخالفة على الأرض الزراعية على مساحة 75 م2 بعزبة أبو فرج وتم ردم الحفر ومساواتها حتى منسوب سطح الارض و بلبيس نفذت 25 قرار إزالة بنطاق الوحدة المحلية "غيتة – كفر أيوب – كفر ابراهيم – العدلية" على مساحة 4326 م2 ،الإبراهيمية نفذت إزالة حالتين على مساحة 35 2 م2  وتم إزالة المخالفة فى المهد ،كما قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح 9 حالات بسنهوا، وههيا 4 حالات تعدى تابعة للوحدة المحلية المحمودية ، الزرزمون، كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من إزالة مقابر تم بناءها بالمخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 6 أسهم، مشتول السوق بتنفيذ قرار إزالة لحالة تعدى تابعة للوحدة المحلية دهشما، فاقوس إزالة 7 حالات تعدى تابعه للوحدة المحلية للنوافعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يحذر من نحر الأضاحى خارج المجازر.. ويؤكد: عقوبات مشددة للمخالفين

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

ازالة حالات تعدى

محطة صرف الفرايحة




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة