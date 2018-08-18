video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 28 محضرا تموينيا فى مدينة رأس البر استعدادا لعيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 01:29 م
تحرير 28 محضرا تموينيا فى مدينة رأس البر استعدادا لعيد الأضحى حملات تموينية - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

شنت إدارة تموين رأس البر عدة حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامه قبل حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بالاشتراك مع الطب البيطرى للتأكد من صلاحية المعروض من السلع واللحوم ومنتجاتها للا ستهلاك الآدمى وضخ كميات إضافية من المقررات التموينية لدى البدالين التموينين وخاصة الأرز.

 

وقال على الغزاوى مدير إدارة تموين رأس البر لـ"اليوم السابع" إنه تم ضخ كميات إضافية من الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام وكذلك ضخ كميات إضافية من إسطوانات الغاز بنوعيها وصرف حصة 3 أيام من الدقيق مقدما للمخابز البلدية لمجابهة الطلب أيام العيد.

 

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بإدارة رأس البر لتلقى شكاوى المواطنين وحلها والتواجد المستمر بالأسواق، مشيرا إلى أنه تم تحرير 28 محضر مخالفات تموينية متنوعة، يأتى ذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 8 محاضر بمخالفات متنوعة فى حملة تموينية بساقلته بسوهاج.. صور

أخبار دمياط

دمياط

تموين دمياط

رأس البر

اخبار المحافظات

حملات تموينيه




لا تفوتك
السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة