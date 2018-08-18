تحرير 28 محضرا تموينيا فى مدينة رأس البر استعدادا لعيد الأضحى

دمياط معتز الشربينى

شنت إدارة تموين رأس البر عدة حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامه قبل حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بالاشتراك مع الطب البيطرى للتأكد من صلاحية المعروض من السلع واللحوم ومنتجاتها للا ستهلاك الآدمى وضخ كميات إضافية من المقررات التموينية لدى البدالين التموينين وخاصة الأرز.

وقال على الغزاوى مدير إدارة تموين رأس البر لـ"اليوم السابع" إنه تم ضخ كميات إضافية من الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام وكذلك ضخ كميات إضافية من إسطوانات الغاز بنوعيها وصرف حصة 3 أيام من الدقيق مقدما للمخابز البلدية لمجابهة الطلب أيام العيد.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بإدارة رأس البر لتلقى شكاوى المواطنين وحلها والتواجد المستمر بالأسواق، مشيرا إلى أنه تم تحرير 28 محضر مخالفات تموينية متنوعة، يأتى ذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.