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السبت، 18 أغسطس 2018 09:52 م
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تحرير 1151 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 18 أغسطس 2018 08:33 م
تحرير 1151 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية ، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن ، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة  المرور ، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور ، عن تحرير وضبط 1151 مخالفة مرورية متنوعة.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 34 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و25 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  5سيارات متروكة و54 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و20 مخالفة مواقف عشوائية و33 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة.

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